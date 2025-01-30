Балашихинской администрации предложили бороться с незаконными свалками

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Экологические инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку в городском округе Балашиха. В ведомство ранее поступило сообщение о возможном появлении несанкционированной свалки в западной промышленной зоне рядом с Объездным шоссе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Во время обследования территории специалисты министерства обнаружили, что на земельном участке, предназначенном для прокладки подъездной дороги, находятся строительные отходы: куски бетона и кирпича, древесина и грунт. Высота некоторых насыпей достигает трёх метров.
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Так как свалка образовалась на неразграниченном государственном участке земли, администрация Балашихи получила предупреждение о недопустимости нарушения установленных норм. Ей необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее попадание мусора на эту территорию.
Ранее стало известно, что аналогичное предупреждение в Балашихе было сделано гражданке, владеющей земельным участком в микрорайоне Щитниково. Она незаконно разместила на своей территории строительные отходы.
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Дайана Хусинова