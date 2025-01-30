Балашихинской администрации предложили бороться с незаконными свалками

Экологические инспекторы Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку в городском округе Балашиха. В ведомство ранее поступило сообщение о возможном появлении несанкционированной свалки в западной промышленной зоне рядом с Объездным шоссе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так как свалка образовалась на неразграниченном государственном участке земли, администрация Балашихи получила предупреждение о недопустимости нарушения установленных норм. Ей необходимо принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее попадание мусора на эту территорию.







Ранее стало известно, что аналогичное предупреждение в Балашихе было сделано гражданке, владеющей земельным участком в микрорайоне Щитниково. Она незаконно разместила на своей территории строительные отходы.



