Под Дмитровом завершили рекультивацию 50-летнего полигона отходов «Непейно»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Дмитровском городском округе завершили рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов «Непейно». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Полигон принимал отходы с 1975 года. За почти полувековую историю на нем скопилось 1,6 млн. кубометров мусора, а площадь складирования превысила 12 га. В 2019-м полигон закрыли. В 2022 году по заказу администрации округа работники ООО «Строймонтаж» приступили к его рекультивации», – рассказали в ведомстве.Выполнены работы по перепланировке захороненных отходов, террасированию, уплотнению откосов, обустройству армогрунтовой стены. На полигоне установили системы сбора и очистки фильтрата, активную систему удаления и обезвреживания свалочного газа. Тело объекта накрыли изоляционным покрытием из геосинтетических и минеральных материалов.
В результате рекультивации улучшились условия жизни 165 тыс. дмитровчан, в первую очередь тех, кто живёт в непосредственной близости от полигона. Это жители посёлков Непейно, Орудьево, Шелепино, Пруды и Рыбное.
Работы по рекультивации 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов стартовали в Подмосковье в 2019 году. Их проводили в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
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Лора Луганская