В Подмосковье с начала года штрафы за строительные отходы превысили 5 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Штрафы на общую сумму более 5 млн рублей выписали в Московской области с начала 2025 года за нелегальную перевозку и спрос строительных отходов, всего было выявлено 110 нарушений, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования Московской области.
«С начала января при помощи камер фото- и видеофиксации было выявлено 80 случаев перевозки строительных отходов и грунтов без оформления обязательного электронного талона. 42 нарушения от общего числа были допущены физическими лицами, 38 — юридическими. Кроме того, было зафиксировано 30 случаев незаконного сброса отходов с использованием грузовиков», — говорится в сообщении.Нарушения были зафиксированы в Мытищах, Истре, Подольске, Красногорске, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Рузском и других городских округах.
Читайте также:
Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн руб.
В Подмосковье сумели найти иностранца, виновного в незаконном сбросе отходов
В Подмосковье с начала года устранили более тысячи нарушений в содержании дворов
Лев Каштанов