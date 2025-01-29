Минэкологии помогло жителям Ленинского округа восстановить доступ к реке

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Сотрудники Минэкологии Московской области выехали на проверку в Ленинский городской округ. Поводом стала жалоба жителей деревни Дальние Прудищи, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жители рассказали о нарушении в ходе строительных работ со стороны владельца земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства. В ходе осмотра территории специалисты выявили признаки ограничения доступа к водному объекту общего пользования – реки Людовна. Это прямое нарушение требований Водного кодекса России», – говорится в сообщении.Обладателю участка, по границам которого возведено ограждение, объявили предостережение. Забор гражданин уже демонтировал.
Ранее такое же предостережение пришлось объявить владельцу участка в селе Лобаново городского округа Домодедово. Тот возвёл понтонные сооружения в акватории озера Чёрное без разрешения на пользование водным объектом.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года штрафы за строительные отходы превысили 5 млн рублей
В Подмосковье из-за аномально тёплого января проснулись клещи
Подмосковная акция «Покорми птиц» продлится до 20 февраля
Лора Луганская