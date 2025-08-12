Balenciaga выпустил мужскую сумку в стиле мятого пакета за 79 тысяч рублей

12 августа 2025, 17:16

Фото: balenciaga.com

Французский модный дом Balenciaga выпустил необычную мужскую сумку в виде мятого пакета, стоимость которой в районе 79 тысяч рублей. Аксессуар появился на официальном сайте бренда.





На сайте указывается, что сумка Marché Packable Tote Bag Medium представлена в 25-м образе коллекции Balenciaga Winter 25. Предполагаемая дата доставки аксессуара в Россию — через два месяца. Сумка изготовлена из сверхпрочного материала Dyneema.





«Вмещает смартфон, кошелек, планшет и ноутбук (макс. 10 кг)», — указано на сайте.