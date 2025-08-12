Ямочки на щеках: новый тренд на Кавказе привлекает внимание девушек
В последние месяцы на Кавказе наблюдается рост популярности процедуры «димплэктомия», которая создает очаровательные ямочки на щеках. Местные девушки стремятся выглядеть моложе и более игриво, вставая в очередь на эту операцию. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Согласно данным клиник, если в июне количество таких процедур составляло всего 3 — 5 в месяц, то сейчас этот показатель увеличился до минимум одного человека в день, что в итоге дает около 40 операций в месяц. Многие клиентки вдохновляются образами знаменитостей, таких как Миранда Керр из Victoria’s Secret, и мечтают о схожем внешнем виде.
Цены на процедуру также возросли: если раньше стоимость составляла 15 тысяч рублей, то теперь она начинается от 25 тысяч и может доходить до более значительных сумм. Лидером по количеству проведенных димплэктомий стал Дагестан, куда приезжают не только местные жительницы, но и девушки из соседних республик, желающие стать обладательницами модных ямочек на щеках.
