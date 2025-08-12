Ямочки на щеках: новый тренд на Кавказе привлекает внимание девушек

12 августа 2025, 08:43

Фото: iStock/razyph

В последние месяцы на Кавказе наблюдается рост популярности процедуры «димплэктомия», которая создает очаровательные ямочки на щеках. Местные девушки стремятся выглядеть моложе и более игриво, вставая в очередь на эту операцию. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».