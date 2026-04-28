«Балийский живот» может испортить отпуск: вирусолог раскрыл главные риски для туристов
Индонезийский вирусолог Буди Сантосо призвал россиян на Бали внимательно следить за водой, льдом и едой. Он предупредил, что жара и влажность ускоряют рост опасных бактерий и нередко приводят к «диарее путешественников». Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт пояснил, что недомогание чаще всего провоцируют Escherichia coli, Salmonella и Shigella. Такую инфекцию нередко называют «Bali Belly» или «балийский живот». Сантосо посоветовал пить воду только из бутылок и отказаться от льда в напитках. Он рекомендовал чаще мыть руки и с осторожностью покупать уличную еду. Сырые морепродукты врач назвал еще одним серьезным риском.
Для чистки зубов специалист советует брать бутилированную воду, особенно во время первой поездки на остров. Фрукты, по его словам, лучше мыть самостоятельно или очищать от кожуры. При диарее, слабости или температуре важно сразу восполнять потерю жидкости. Если состояние ухудшается, туристу стоит обратиться за медицинской помощью. По оценке вирусолога, простые меры предосторожности заметно снижают риск заражения.
Читайте также: