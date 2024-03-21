Балицкий рассказал о ситуации в Работино

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В эфире Первого канала губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные контролируют высоты в запорожском Работино и центр села.
«Противник продолжает оставаться в ложбине, в то время как наши Вооруженные силы находятся на высотах, что, по мнению Балицкого, способствует балансу. Мы продолжаем сталкиваться с "мясными штурмами". Противник выходит из кладбища, где пытается укрыться. Середина населенного пункта наша», — отметил он.Губернатор также сообщил, что российские военные ежедневно захватывают пленных в Работино, в том числе много добровольно сдающихся.
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