Российские силы выбили ВСУ из центральной части Работино

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Российские военные выбили противника из центральной части села Работино, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра», — сообщил Рогов.
Он также рассказал, что российские силы на этом участке линии боевого соприкосновения начали доминировать в контрбатарейной борьбе. Противник же, заметно уступая ВС РФ в количестве артиллеристских снарядов, пытается компенсировать это ударами беспилотных летательных аппаратов.
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Евгения Парфентьева