Рогов рассказал, как жители Работино воспринимают присутствие ВСУ

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Население села Работино в Запорожской области воспринимают присутствие украинских военный как оккупацию и призывают их покинуть населенный пункт. Об этом заявил глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он уточнил, что на встрече были и жители сел Вербовое и Новопрокоповка, в районах которых также велись ожесточенные бои во время летнего контрнаступления ВСУ. По словам Рогова, он был поражён силой духа местного населения и их любовью к России.
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Элина Позднякова