Балицкий: в Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии

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В Запорожской области ввели график временных отключений электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
В настоящее время ведётся работа по стабилизации дефицита мощности.
Балицкий призвал жителей Запорожской области с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, а также заранее запастись водой.
Также губернатор добавил, что отдал поручения оперативным службам и администрациям населённых пунктов обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности во время отключения электричества.
По словам Балицкого, все социальные объекты и медицинские учреждения были подключены к генераторам. Благодаря этому они будут продолжать работать в штатном режиме.
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Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма
Балицкий призвал жителей Запорожской области с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, а также заранее запастись водой.
Также губернатор добавил, что отдал поручения оперативным службам и администрациям населённых пунктов обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности во время отключения электричества.
По словам Балицкого, все социальные объекты и медицинские учреждения были подключены к генераторам. Благодаря этому они будут продолжать работать в штатном режиме.
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Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма
Анастасия Чинкова