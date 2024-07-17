Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма

Фото: istock / TebNad
В Крыму ввели веерные отключения электричества из-за аномально высоких температур. Об этом информирует «Крымэнерго» в Телеграм-канале.
«В связи с аномальным температурным режимом в Крыму для сохранения целостности энергосистемы введены веерные отключения электроэнергии», – сказано в сообщении.В компании предупредили, что в ряде городов и сёл возможны кратковременные сбои в поставках электроэнергии. Россиян, проживающих на полуострове, призвали экономить электричество и не использовать электроприборы без особой необходимости.
До этого «Крымэнерго» предупредила о временных отключениях в Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе «Севастопольэнерго» сообщила об отключениях в связи с перегрузками.
Читайте также:
Сенатор США осужден по всем пунктам о взятотничестве
Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО
Престарелая женщина «ожила» в морге после двух часов, проведенных в мешке для трупов
Алина Юрчак