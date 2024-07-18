В центре Ялты отключили свет из-за аварии на подстанции, ремонт займет 4-5 часов

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Авария на подстанции привела к отключению света в центре Ялты в Крыму, ремонтные работы займут примерно 4-5 часов. Об этом сообщает администрация города. По ее данным, оказался поврежден высоковольтный кабель.
«В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты», – указано в сообщении.В мэрии также отметили, что на месте уже работает бригада «Крымэнерго», окончание ремонтных работ прогнозируют через 4-5 часов.
Власти просят ялтинцев экономно использовать электричество, пока на подстанции ведутся работы.
Ранее сообщалось, что в Крыму ввели веерные отключения электричества из-за аномально высоких температур. В «Крымэнерго» предупредили, что в ряде городов и сел возможны кратковременные сбои в поставках электроэнергии. Россиян, проживающих на полуострове, призвали экономить электричество и не использовать электроприборы без особой необходимости.
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