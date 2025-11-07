Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки»
В Балтийском море зарегистрировали многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).
Уточняется, что многочисленные сигналы зафиксированы в понедельник, 3 ноября. Издание обращает внимание на показания пеленгаторов, согласно которым в Финском заливе обнаружен испанский военный корабль. По данным Traficom, судно должно было следовать из Сомали в Японию.
Источник указывает на возможную ошибку на станции приема сигналов идентификации судов, расположенной в Парайнене.
Читайте также: