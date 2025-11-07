Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки»

07 ноября 2025, 08:42

HS: тысячи кораблей-призраков неожиданно подали сигналы в Балтийском море

Фото: iStock/Dovapi

В Балтийском море зарегистрировали многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).