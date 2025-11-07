Россиянам раскрыли самые популярные направления для отдыха на Новый год
Сервисы бронирования выявили самые популярные направления для новогодних каникул. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».
Внутри страны туристы предпочитают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. За границей лидируют Таиланд, Узбекистан и Турция.
Аналитики отметили, что 58% купленных авиабилетов относятся к внутренним маршрутам, а 42% — к зарубежным. Большинство путешественников планируют провести новогодние праздники в течение недели. Каждый восьмой билет оформлен на пассажиров с детьми, причем семьи чаще всего выбирают Сочи и Москву.
Среди иностранных направлений также популярны Китай, Казахстан, ОАЭ, Грузия, Беларусь, Армения и Вьетнам. Путешественники активно бронируют рейсы, чтобы встретить Новый год в интересных местах.
Читайте также: