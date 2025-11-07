Во Франции мужчина выкопал яму под бассейн и нашел клад на €700 тыс.

07 ноября 2025, 08:28

France Info: француз нашел клад на €700 тысяч, выкапывая в саду яму под бассейн

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Житель французской коммуны Невиль-сюр-Сон, находящейся вблизи Лиона, нашел клад из золотых слитков и монет, оценочная стоимость которого составляет около 700 тысяч евро. Об этом сообщает радиостанция France Info.