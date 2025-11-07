Во Франции мужчина выкопал яму под бассейн и нашел клад на €700 тыс.
Житель французской коммуны Невиль-сюр-Сон, находящейся вблизи Лиона, нашел клад из золотых слитков и монет, оценочная стоимость которого составляет около 700 тысяч евро. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Мужчина готовил свой участок к строительству бассейна. Во время садовых работ в мае этого года он обнаружил золотые монеты и слитки.
По информации издания, личность человека, который спрятал золото, установить не удалось. Предыдущий владелец участка скончался, а найденные ценности были аккуратно упакованы в полиэтилен.
Как сообщает источник, благодаря нумерации на слитках следователи установили, что металл был произведен примерно 15–20 лет назад на местном предприятии и куплен законным образом.
Читайте также: