Достижения.рф

Во Франции мужчина выкопал яму под бассейн и нашел клад на €700 тыс.

France Info: француз нашел клад на €700 тысяч, выкапывая в саду яму под бассейн
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Житель французской коммуны Невиль-сюр-Сон, находящейся вблизи Лиона, нашел клад из золотых слитков и монет, оценочная стоимость которого составляет около 700 тысяч евро. Об этом сообщает радиостанция France Info.



Мужчина готовил свой участок к строительству бассейна. Во время садовых работ в мае этого года он обнаружил золотые монеты и слитки.

По информации издания, личность человека, который спрятал золото, установить не удалось. Предыдущий владелец участка скончался, а найденные ценности были аккуратно упакованы в полиэтилен.

Как сообщает источник, благодаря нумерации на слитках следователи установили, что металл был произведен примерно 15–20 лет назад на местном предприятии и куплен законным образом.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0