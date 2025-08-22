«Балтика» зовёт на грандиозный фестиваль с «Чайфом» и «Аварией»
Пивоваренная компания «Балтика» отмечает 35-летний юбилей. К этой дате компания вошла в топ-40 мировых производителей пива, заняв 12-е место. В рамках празднования знаменательной даты компания организует фестиваль. Об этом сообщает РЕН ТВ.
13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт безалкогольный фестиваль «Балтика Фест». В программе заявлены выступления групп «Чайф», «Дискотека Авария» и певицы Мари Краймбрери, а также мастер-классы и гастрономические шоу.
Кроме этого, запланировано первое открытое заседание Совета по развитию пивоваренной отрасли, созданного по инициативе компании. В его работе примут участие основатель «Балтики» Таймураз Боллоев и генеральный директор «Эфес» Николай Тюрников. Целью совета является выработка принципов развития отрасли и создание благоприятных условий для бизнеса.
Следует отметить, что по итогам 2024 года Россия заняла пятое место в мире по объемам производства пива.
