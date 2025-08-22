«Балтика» зовёт на грандиозный фестиваль с «Чайфом» и «Аварией»

22 августа 2025, 19:21

«Балтика» празднует 35 лет в статусе мирового лидера

Фото: Istock/Lichtwolke

Пивоваренная компания «Балтика» отмечает 35-летний юбилей. К этой дате компания вошла в топ-40 мировых производителей пива, заняв 12-е место. В рамках празднования знаменательной даты компания организует фестиваль. Об этом сообщает РЕН ТВ.