Синоптики рассказали о погоде на выходных днях в Москве

22 августа 2025, 17:56

В выходные москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода

Фото: iStock/VvoeVale

В выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая, но пасмурная погода. В воскресенье возможны кратковременные дожди. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».





Так, в субботу, 23 августа, в столичном регионе днём ожидается пасмурная погода.





«Ветер северо-восточный и северный, с порывами до 9 м/с. Утром температура составит +14 °С, днем поднимется до +18 °С, вечером будет +17 °С, а ночью опустится до +14 °С», — говорится в материале.

«В воскресенье в прогнозе появляются небольшие дожди в дневные часы. Ночью могут образоваться туманы. Днём тёплая погода будет — +17...+20 °С», — добавил синоптик.