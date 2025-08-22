Дачникам рассказали, какие работы необходимо выполнить на участке до конца августа

22 августа 2025, 15:42

Биолог Горячев: до конца августа необходимо обработать кусты смородины

Фото: iStock/Ojimorena

До конца августа дачникам необходимо обрезать смородину и крыжовник. Об этом рассказал кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.





По словам эксперта, необходимо распределить дела, исходя из их срочности.





«Кабачки смело откладываем в сторону: они полежат до более спокойных времен. Огурцы можно поставить бродить перед закатыванием в банки, и как минимум три дня вы о них можете не думать. А вот томаты ждать, пока вы освободитесь, вряд ли будут», — отметил Горячев в беседе с «Вечерней Москвой».

«Если в доме используется водопровод, воду необходимо полностью перекрыть и слить. Это касается как труб, так и водонагревателя, фильтров, гидроаккумулятора и бачков унитазов. В раковинах и трапах желательно удалить остатки воды, чтобы избежать замерзания и разрушения сантехнических узлов», — отметил Орехов.