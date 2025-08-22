Дачникам рассказали, какие работы необходимо выполнить на участке до конца августа
Биолог Горячев: до конца августа необходимо обработать кусты смородины
До конца августа дачникам необходимо обрезать смородину и крыжовник. Об этом рассказал кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.
По словам эксперта, необходимо распределить дела, исходя из их срочности.
«Кабачки смело откладываем в сторону: они полежат до более спокойных времен. Огурцы можно поставить бродить перед закатыванием в банки, и как минимум три дня вы о них можете не думать. А вот томаты ждать, пока вы освободитесь, вряд ли будут», — отметил Горячев в беседе с «Вечерней Москвой».
Он уточнил, что яблоки могут ещё полежать. Однако подгнившие плоды необходимо срочно пускать в переработку.
Также в конце августа стоит удалить лишние ветки на кустах смородины и крыжовника. Кроме того, необходимо прорыхлить землю под ними, удобрить и замульчировать кусты скошенной травой.
В свою очередь эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с RT напомнил, что в закрытие дачного сезона входит комплекс действий, которые позволяют сохранить дом в исправном состоянии до весны.
«Если в доме используется водопровод, воду необходимо полностью перекрыть и слить. Это касается как труб, так и водонагревателя, фильтров, гидроаккумулятора и бачков унитазов. В раковинах и трапах желательно удалить остатки воды, чтобы избежать замерзания и разрушения сантехнических узлов», — отметил Орехов.
Специалист добавил, что все электрические приборы, не предназначенные для постоянной работы, необходимо отключить из сети, выключить автоматы и вынуть вилки.
Кроме того, важно почистить печи и дымоходы, закрыть заслонки и полностью погасить газовые приборы. При этом ни в коем случае нельзя хранить в доме газовые баллоны, предупредил эксперт. Холодильники и морозильники лучше полностью освободить от продуктов, разморозить и оставить дверцы приоткрытыми, заключил Орехов.