Вассерман поддержал сокращение изучения обществознания в школе

22 августа 2025, 14:17

Фото: iStock/Ritthichai

Член комитета Госдумы по просвещению, историк и публицист Анатолий Вассерман поддержал сокращение объема изучения обществознания в российских школах. Об этом он заявил в беседе с «Татар-информ».





Ранее стало известно, что в российских школах планируется сократить время на преподавание обществознания. В 6-7 классах этот предмет будет исключен из программы, а в 8-9 классах его сократят вдвое.





«Предмет «Обществознание» во многом вторичен. Большая часть того, что проходили в рамках этого предмета, – это фактически то же самое, что проходят по истории и литературе. Поэтому есть смысл отказаться от обществознания и усилить курсы тех дисциплин, которые этим курсом хотят заменить», — отметил Вассерман.