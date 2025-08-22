Вассерман поддержал сокращение изучения обществознания в школе
Член комитета Госдумы по просвещению, историк и публицист Анатолий Вассерман поддержал сокращение объема изучения обществознания в российских школах. Об этом он заявил в беседе с «Татар-информ».
Ранее стало известно, что в российских школах планируется сократить время на преподавание обществознания. В 6-7 классах этот предмет будет исключен из программы, а в 8-9 классах его сократят вдвое.
«Предмет «Обществознание» во многом вторичен. Большая часть того, что проходили в рамках этого предмета, – это фактически то же самое, что проходят по истории и литературе. Поэтому есть смысл отказаться от обществознания и усилить курсы тех дисциплин, которые этим курсом хотят заменить», — отметил Вассерман.
Публицист добавил, что учебники истории под редакцией Владимира Мединского предлагают корректное и разумное понимание текущих событий, учитывая всю многовековую историю страны.
