Изменение климата и мировые конфликты: почему бананы станут для россиян дорогим удовольствием?
На мировую банановую отрасль серьёзно влияют экстремальные погодные условия и напряжённая международная обстановка. Производство становится менее предсказуемым и более затратным, заявил генеральный директор дистрибьютора продуктов питания Chiquita Brands International Карлос Лопес‑Флорес, чьи слова цитирует Bloomberg.
Предприниматель подчеркнул, что сегодня вести этот бизнес стало сложнее и дороже по сравнению с прошлым годом. По его словам, в следующем году объёмы продаж бананов сократятся, а цены, скорее всего, вырастут.
Как утверждает Лопес-Флорес, предстоящий год может оказаться самым трудным для отрасли за несколько последних десятилетий. В результате потребители, которые долгое время не сталкивались с подорожанием бананов, вероятно, столкнутся с повышением цен на этот продукт.
Ситуация на Ближнем Востоке уже сказывается на экономике: из-за конфликта заметно выросли затраты на топливо, удобрения и упаковочные материалы. Параллельно производители в Латинской Америке сталкиваются с влиянием климатического феномена Эль-Ниньо. Вызванная им засуха способна привести к падению уровня воды в Панамском канале, что дополнительно осложнит логистику и усилит нагрузку на бизнес, добавил Лопес-Флорес.
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