Изменение климата и мировые конфликты: почему бананы станут для россиян дорогим удовольствием?

26 октября 2026, 23:58

Бананы могут сильно подорожать из-за изменения климата

Фото: iStock/LightStock

На мировую банановую отрасль серьёзно влияют экстремальные погодные условия и напряжённая международная обстановка. Производство становится менее предсказуемым и более затратным, заявил генеральный директор дистрибьютора продуктов питания Chiquita Brands International Карлос Лопес‑Флорес, чьи слова цитирует Bloomberg.