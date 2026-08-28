Климатическая «Годзилла» угрожает продовольственной безопасности всего мира

28 августа 2026, 03:46

Природное явление Эль‑Ниньо угрожает продовольственным кризисом 50 млн человек

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Формирующийся в Тихом океане аномально сильный Эль‑Ниньо, который прозвали климатической «Годзиллой», может поставить под угрозу продовольственное обеспечение до 50 миллионов человек по всему миру. Об этом пишет The Guardian.