Климатическая «Годзилла» угрожает продовольственной безопасности всего мира
Формирующийся в Тихом океане аномально сильный Эль‑Ниньо, который прозвали климатической «Годзиллой», может поставить под угрозу продовольственное обеспечение до 50 миллионов человек по всему миру. Об этом пишет The Guardian.
Эль‑Ниньо возникает из‑за аномальной жары и проявляется в значительном потеплении вод в тропической зоне Тихого океана. Одни регионы сталкиваются с проливными дождями и наводнениями, другие — с изнуряющей засухой и экстремальной жарой.
Исследования кораллов, расположенных к западу от эквадорского побережья, выявили тревожную динамику: за последние 40 лет амплитуда колебаний Эль‑Ниньо выросла примерно на 37% по сравнению с доиндустриальным периодом. Учёные связывают усиление феномена с общим ростом глобальной температуры, обусловленным сжиганием ископаемого топлива.
Нынешний Эль‑Ниньо может стать самым мощным за всю историю наблюдений. Специалисты предупреждают, что он способен вызвать масштабные природные катаклизмы — от разрушительных наводнений до продолжительных засух.
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