Бананы подешевели за неделю на 3,3%, сливочное масло прибавило в цене 11%
Бананы в российских магазинах с 7 по 14 ноября подешевели на 3,3%. Об этом рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
В беседе с «Газетой.Ru» экономист сообщил, что за тот же период сливочное масло жирностью 72,5% подорожало на 11,1%. Стоимость остальных товаров, входящих в состав Индекса Мишек, за неделю не изменилась. Сам индекс за семь дней вырос на 0,6%. Неделей ранее показатель прибавил 0,9%. В годовом выражении рост достиг 10,9% против 10,5% неделей ранее.
Среди продуктов из индекса за год сильнее всего подорожала морковь — на 43,5%. Плавленый сыр «Фетакса» прибавил в цене 41,9%, куриные тушки «Каждый день» — 31,5%, яйца «Окские» категории С1 — 27,3%. Стоимость детского мармелада Fruit-Tella выросла на 18,7%, сельди «Матиас» — на 13,2%, бананов — на 7,4%. Сливочное масло жирностью 72,5% подорожало на 5,3%, белый хлеб «Каждый день» — на 4,5%, апельсиновый сок J7 — на 3,3%.
За тот же период черный чай «Акбар» подешевел на 17,1%, молоко «Домик в деревне» жирностью 3,2% — на 13,3%. Цена подсолнечного масла «Олейна» снизилась на 8,6%, конфет «Мишка косолапый» — на 4,5%.
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