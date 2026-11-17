17 ноября 2026, 09:02

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Бананы в российских магазинах с 7 по 14 ноября подешевели на 3,3%. Об этом рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.