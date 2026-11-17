Врач назвала возможную причину затяжных воспалений
За затяжным воспалением может скрываться опухоль. Об этом ТАСС заявила главный внештатный специалист-онколог Минздрава Приморского края Эльвира Токарева.
Врач отметила, что рак может маскироваться под инфекции и другие заболевания, что делает его труднодиагностируемым. Поэтому важно обращать внимание на длительные воспалительные и инфекционные процессы, которые плохо поддаются лечению.
Токарева подчеркнула, что если назначенное лечение не приносит эффекта в течение трех недель, необходимо повторно обратиться к специалисту. Также она рекомендовала проходить ежегодную диспансеризацию, даже при отсутствии жалоб, чтобы снизить риск позднего выявления онкологических заболеваний.
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