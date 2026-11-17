17 ноября 2026, 08:45

Онколог Токарева: За затяжным воспалением может скрываться опухоль

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

За затяжным воспалением может скрываться опухоль. Об этом ТАСС заявила главный внештатный специалист-онколог Минздрава Приморского края Эльвира Токарева.