17 ноября 2026, 08:08

Терапевт Волгина: в бассейне можно заразиться гепатитом и контагиозным моллюском

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина перечислила опасные инфекции, которыми можно заразиться в бассейне. Об этом пишет NEWS.ru.