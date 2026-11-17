Терапевт перечислила опасные инфекции, которыми можно заразиться в бассейне
Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина перечислила опасные инфекции, которыми можно заразиться в бассейне. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам специалиста, в одном из популярных мест для отдыха и занятий спортом существует опасность заражения гепатитом А, дизентерией и контагиозным моллюском. Инфекции могут передаваться как через воду, так и при контакте с поверхностями, где остались микроорганизмы, предупредила терапевт.
Грибковые инфекции стоп можно подхватить, ходя босиком по полу в душевых и раздевалках. Врач подчеркнула, что кишечные инфекции способны распространяться при проглатывании загрязненной воды. Среди симптомов — боли и дискомфорт в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, а также лихорадка, подытожила Волгина.
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