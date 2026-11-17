Диетолог назвала варианты завтрака для долгой сытости
Завтрак с белком, клетчаткой и умеренным количеством жиров помогает дольше не испытывать голод и следить за питанием в течение дня, рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Специалист предложила начинать утро с каши из цельной крупы. К овсянке или гречке она посоветовала добавить молоко, натуральный йогурт либо творог, чтобы получить больше белка. Дополнить блюдо можно фруктами, ягодами и небольшой порцией орехов или семян. Другой вариант — яйца с овощами и ломтиком цельнозернового хлеба. По словам Устиновой, ежедневно подавать к ним бекон, сосиски или много сыра не стоит из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров.
На завтрак диетолог предложила выбирать творог или натуральный йогурт без добавленного сахара. К ним подойдут ягоды, фрукты и семена. При покупке готовых молочных продуктов врач рекомендует изучать состав: в сладких йогуртах, глазированных сырках и творожных десертах может оказаться много сахара. Любителям несладкой еды Устинова посоветовала приготовить бутерброд из цельнозернового хлеба с овощами. В качестве начинки подойдут запеченная птица, рыба, яйцо, творожный сыр или хумус.
Менее удачным выбором специалист назвала сладкие хлопья, выпечку, печенье, сок и кофе с сиропом. В такой пище часто мало белка и клетчатки, поэтому голод может быстро вернуться. Цельный фрукт, по словам врача, насыщает лучше сока. Устинова напомнила, что на массу тела влияет весь рацион и его калорийность. Даже полезный завтрак станет слишком калорийным, если добавлять много масла, орехов, сыра, меда или сухофруктов.
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