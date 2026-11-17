17 ноября 2026, 08:46

Врач Устинова: завтрак должен содержать белок, клетчатку и немного жиров

Фото: iStock/Sabina Galja

Завтрак с белком, клетчаткой и умеренным количеством жиров помогает дольше не испытывать голод и следить за питанием в течение дня, рассказала врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова. Об этом сообщает «Газета.Ru».