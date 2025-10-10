Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк создадут цифровые решения для ипотеки
Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере внедрения современных технологий в ипотечные процессы. Документ был заключен на форуме FINOPOLIS 2025 вице-президентом по розничным продажам Банка ДОМ.РФ Дмитрием Калиничевым и председателем правления Самолет Банка Кириллом Варенцовым, сообщает пресс-служба Группы «Самолет».
Сотрудничество направлено на развитие цифровых решений, упрощающих перевод договоров рассрочки в ипотеку и оформление ипотечных сделок. В рамках соглашения банки планируют заключать договоры купли-продажи закладных и совместно разрабатывать инструменты, повышающие эффективность ипотечных операций.
По словам Дмитрия Калиничева, партнерство с Самолет Банком позволит задать новые стандарты для отрасли.
«Сегодня, когда рассрочка стала одним их актуальных инструментов покупки жилья, мы видим свою задачу в том, чтобы максимально упростить и ускорить их перевод в ипотеку. Это важно всем участникам рынка: покупателям жилья – с точки зрения быстрого снижения размера ежемесячного платежа, а застройщикам – для снижения ставки по проектному финансированию и уменьшения расходов на проект», — отметил он.Сервис перевода рассрочки в ипотеку был запущен Банком ДОМ.РФ в июне 2024 года в ответ на повышенный спрос со стороны покупателей жилья, изначально выбравших отсрочку платежа. Услуга позволяет оформить как льготные, так и рыночные ипотечные программы. При этом накопленные средства на эскроу-счете, внесенные в рамках договора рассрочки, используются для формирования первоначального взноса по ипотеке.
Председатель правления Самолет Банка Кирилл Варенцов подчеркнул, что сотрудничество с Банком ДОМ.РФ станет важным шагом в развитии цифровой экосистемы рынка недвижимости.
«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы для клиентов рынка недвижимости. Мы уверены, что это не только повысит стандарты обслуживания, но и даст новый импульс развитию всего рынка», — сказал он.Группа «Самолет» — федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, ведущая деятельность во всех сегментах жилищного строительства. На конец 2024 года оценка активов компании составила 873 млрд рублей, включая земельный банк объемом 41,5 млн кв. м реализуемой площади. Банк ДОМ.РФ входит в топ-3 российских банков по ипотечному портфелю и объему проектного финансирования и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства с 2018 года.