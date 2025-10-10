Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк создадут цифровые решения для ипотеки

10 октября 2025, 09:46

Фото: istockphoto / dikushin

Банк ДОМ.РФ и Самолет Банк подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере внедрения современных технологий в ипотечные процессы. Документ был заключен на форуме FINOPOLIS 2025 вице-президентом по розничным продажам Банка ДОМ.РФ Дмитрием Калиничевым и председателем правления Самолет Банка Кириллом Варенцовым, сообщает пресс-служба Группы «Самолет».





Сотрудничество направлено на развитие цифровых решений, упрощающих перевод договоров рассрочки в ипотеку и оформление ипотечных сделок. В рамках соглашения банки планируют заключать договоры купли-продажи закладных и совместно разрабатывать инструменты, повышающие эффективность ипотечных операций.



По словам Дмитрия Калиничева, партнерство с Самолет Банком позволит задать новые стандарты для отрасли.

«Сегодня, когда рассрочка стала одним их актуальных инструментов покупки жилья, мы видим свою задачу в том, чтобы максимально упростить и ускорить их перевод в ипотеку. Это важно всем участникам рынка: покупателям жилья – с точки зрения быстрого снижения размера ежемесячного платежа, а застройщикам – для снижения ставки по проектному финансированию и уменьшения расходов на проект», — отметил он.

Фото: пресс-служба Группы «Самолет»

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы для клиентов рынка недвижимости. Мы уверены, что это не только повысит стандарты обслуживания, но и даст новый импульс развитию всего рынка», — сказал он.