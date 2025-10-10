В Южно-Сахалинске спасли забредшую в город краснокнижную кабаргу и выпустили ее в лес
В Южно-Сахалинске спасли и выпустили в лес краснокнижную кабаргу, которая забрела на территорию коттеджного поселка. Об этом сообщили в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.
Сахалинская кабарга является особо охраняемым видом — она занесена в Красную книгу РФ как находящееся под угрозой исчезновения животное. В Сахалинской области кабарга считается подвидом с сокращающейся численностью.
Когда жители областного центра заметили редкое животное в городской среде, они оперативно связались со специалистами. Спасатели поймали кабаргу, после чего ветеринарный врач обследовал ее и подтвердил отсутствие травм.
Кабаргу выпустили на волю в безопасной лесной зоне вдали от городской застройки.
В материале отмечается, что в операции участвовали специалисты «Сахалинского лесничества», представители ветеринарной службы, сотрудники компании «Сахалинская Энергия» и благотворительного фонда «Зеленый Сахалин».