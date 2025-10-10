Россиян ждут аномальные холода этой зимой
Глава «Газпрома» Алексей Миллер выступил на Петербургском международном газовом форуме и сообщил о возможной крайне морозной зиме в Европе. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что раз в десять лет приходит холодная зима, а раз в двадцать — аномально холодная.
Миллер подчеркнул, что она может привести к температурам до минус 25 градусов на всей европейской части России, от Мурманска до Краснодара. Однако он не раскрыл данные о температурных изменениях для европейских стран.
Анализ зимних сезонов за последние 100-150 лет показал, что аномальная зима не зависит от предыдущих условий. Она может возникнуть даже после теплого или бесснежного сезона.
