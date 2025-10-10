Достижения.рф

Россиян ждут аномальные холода этой зимой

Глава Газпрома Миллер предупредил Европу об аномально холодной зиме
Фото: iStock/Lina Shatalova

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выступил на Петербургском международном газовом форуме и сообщил о возможной крайне морозной зиме в Европе. Об этом пишет РИА Новости.



Он отметил, что раз в десять лет приходит холодная зима, а раз в двадцать — аномально холодная.

Миллер подчеркнул, что она может привести к температурам до минус 25 градусов на всей европейской части России, от Мурманска до Краснодара. Однако он не раскрыл данные о температурных изменениях для европейских стран.

Анализ зимних сезонов за последние 100-150 лет показал, что аномальная зима не зависит от предыдущих условий. Она может возникнуть даже после теплого или бесснежного сезона.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0