В РСТ назвали топ зарубежных направлений у россиян на новогодние праздники

19 сентября 2025, 19:46

Фото: iStock/fizkes

Китай возглавил рейтинг популярных зарубежных направлений у россиян на новогодние праздники. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.





По его словам, реализация билетов в КНР увеличится почти в два раза.





«Если по итогам первого полугодия было реализовано 900 тыс. билетов, то к концу году ожидается 2 млн. Китай привлекает с точки зрения не только истории, но и культуры», — отметил Барзыкин.