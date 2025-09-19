Достижения.рф

В РСТ назвали топ зарубежных направлений у россиян на новогодние праздники

Фото: iStock/fizkes

Китай возглавил рейтинг популярных зарубежных направлений у россиян на новогодние праздники. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.



По его словам, реализация билетов в КНР увеличится почти в два раза.

«Если по итогам первого полугодия было реализовано 900 тыс. билетов, то к концу году ожидается 2 млн. Китай привлекает с точки зрения не только истории, но и культуры», — отметил Барзыкин.

В ТОП-3 по популярности среди россиян вошли Вьетнам и Таиланд. В пятерке лидеров оказались Арабские Эмираты и Египет, на шестое место поднялась Турция, добавил эксперт. Кроме того, у российских туристов наблюдается хороший спрос на поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, заключил вице-президент РСТ.
Екатерина Коршунова

