В РСТ назвали топ зарубежных направлений у россиян на новогодние праздники
Китай возглавил рейтинг популярных зарубежных направлений у россиян на новогодние праздники. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, реализация билетов в КНР увеличится почти в два раза.
«Если по итогам первого полугодия было реализовано 900 тыс. билетов, то к концу году ожидается 2 млн. Китай привлекает с точки зрения не только истории, но и культуры», — отметил Барзыкин.
В ТОП-3 по популярности среди россиян вошли Вьетнам и Таиланд. В пятерке лидеров оказались Арабские Эмираты и Египет, на шестое место поднялась Турция, добавил эксперт. Кроме того, у российских туристов наблюдается хороший спрос на поездки в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, заключил вице-президент РСТ.