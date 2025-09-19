СФ: федеральным льготникам до 1 октября необходимо подать заявление на НСУ

19 сентября 2025, 19:02

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Федеральным льготникам необходимо до 1 октября текущего года подать заявление в Социальный фонд, чтобы выбрать способ получения набора социальных услуг (НСУ) в 2026 году. Об этом напомнила сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.





Она напомнила, что на сегодняшний день сумма составляет 1728 рублей в месяц. Её можно использовать на оплату проезда или лечения, лекарства или получить деньги. Однако, если пропустить время подачи заявки, то изменить способ получения помощи можно будет только в следующем году.



Заявление можно подать через сайт госуслуг, в МФЦ или лично в отделении Соцфонда.





«Такой выбор помогает людям получить поддержку, которая им удобнее и полезнее. Важно помнить, что денежная компенсация может не покрыть все расходы, поэтому стоит обдумать, что будет лучше именно для вас, и не пропускать срок подачи заявления», — подчеркнула Епифанова в разговоре с RT.

«Чтобы такого не происходило, надо составлять финансовый план на год. Причем фиксировать его важно именно на бумаге или в электронном виде, потому что удержать все в голове очень сложно. Отдельным блоком должны быть прописаны основные ежемесячные расходы: на проезд, еду, коммунальные услуги, детские кружки и так далее», — посоветовала эксперт.