«Бредовая, вредная, бесполезная»: в ГД оценили идею о запрете контрацептивов для супругов

19 сентября 2025, 17:53

Депутат Леонов назвал недееспособной идею запретить контрацептивы для супругов

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Предложение запретить продажу презервативов супружеским парам ради улучшения демографии является бредовой и бесполезной инициативой. Так считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





Напомним, ранее стало известно, что движение «Сорок сороков» направило в ГД обращение, в котором попросило запретить продавать презервативы супружеским парам. По мнению общественников, такая мера сможет повысить демографию в стране.





«Более, наверное, бредовой, вредной, спорной и бесполезной инициативы я давно не слышал. Супружеские пары сами принимают решение, когда им заводить ребенка, сколько детей заводить, и ограничение продажи контрацептивов для супружеских пар явно на этот процесс не повлияет», — сказал Леонов в беседе с «Газетой.Ru».

