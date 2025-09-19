«Бредовая, вредная, бесполезная»: в ГД оценили идею о запрете контрацептивов для супругов
Предложение запретить продажу презервативов супружеским парам ради улучшения демографии является бредовой и бесполезной инициативой. Так считает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Напомним, ранее стало известно, что движение «Сорок сороков» направило в ГД обращение, в котором попросило запретить продавать презервативы супружеским парам. По мнению общественников, такая мера сможет повысить демографию в стране.
«Более, наверное, бредовой, вредной, спорной и бесполезной инициативы я давно не слышал. Супружеские пары сами принимают решение, когда им заводить ребенка, сколько детей заводить, и ограничение продажи контрацептивов для супружеских пар явно на этот процесс не повлияет», — сказал Леонов в беседе с «Газетой.Ru».
Он также выразил мнение, что подобной инициативой общественники привлекают внимание к своей организации.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования дейтинг-сервиса «Мамба» пишет, что 50% москвичек не планируют успеть выйти замуж до 30 лет.
«Жительницы столицы испытывают чувство давления, когда слышат о том, что нужно успеть выйти замуж до 30. В связи с этим почти каждая вторая москвичка переживает, что ее отношения развиваются не настолько быстро, как хотелось бы. Еще 45% опрошенных сохраняют спокойствие, думая, что все впереди, в то время как 9% девушек действительно боятся не успеть до этого возраста», — говорится в материале.
Отмечается, что подгоняют к замужеству и рождению детей именно родственники женщин, а также соцсети. При этом 69% опрошенных считают, что замуж лучше выйти позже, но обязательно по любви.
Так, 49% респондентов ответили, что к 30 годам хотят не создать семью, а достичь успехов в карьере и успеть попутешествовать. Замуж хочет каждая третья москвичка в возрасте до 30 лет.