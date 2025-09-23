Банк России разрабатывает новую банкноту

23 сентября 2025, 08:55

Белов: новая банкнота в 500 рублей будет выполнена в сиренево-фиолетовом цвете

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов сообщил об этом в интервью РИА Новости.





Новая купюра посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. Белов отметил, что ЦБ придерживается цветовой палитры, характерной для банкнот образца 1997 года. Это поможет людям легко распознавать номиналы.





«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей... Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница», — рассказал он.