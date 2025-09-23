Банк России разрабатывает новую банкноту
Белов: новая банкнота в 500 рублей будет выполнена в сиренево-фиолетовом цвете
Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Она будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов сообщил об этом в интервью РИА Новости.
Новая купюра посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску. Белов отметил, что ЦБ придерживается цветовой палитры, характерной для банкнот образца 1997 года. Это поможет людям легко распознавать номиналы.
«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей... Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница», — рассказал он.
Последние новые купюры в России — это модернизированные номиналы, такие как банкнота в 100 рублей, выпущенная в обращение 30 июня 2022 года, и банкнота в 5000 рублей, выпущенная 16 октября 2023 года. В рамках программы модернизации Банк России также планирует выпустить обновленные купюры в 10, 50 и 500 рублей до 2028 года.