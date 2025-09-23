Бывшая помощница Байдена эмоционально отреагировала на получение гражданства РФ
Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид стала гражданином Российской Федерации и не смогла сдержать слез. Своими эмоциями она поделилась в беседе с RT.
Указ подписал президент РФ Владимир Путин.С текстом документа, опубликованным 22 сентября, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Переезд в Россию для Рид стал вынужденным шагом, так как женщина боялась преследования со стороны американских властей. Позже она захотела остаться на новом месте навсегда и подала заявление на получение российского гражданства. Следующие два года Рид ждала решения, а российские власти предоставили ей политическое убежище.
«Я прослезилась. Я была так счастлива!», — поделилась бывшая помощница Байдена.По ее словам, быть гражданкой России — огромная честь. Следующим шагом для Тары Рид станет изучение русского языка. Свои карьерные планы она предпочла пока не раскрывать.