Бывшая помощница Байдена эмоционально отреагировала на получение гражданства РФ

23 сентября 2025, 07:24

Фото: istockphoto / Pavel Starikov

Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид стала гражданином Российской Федерации и не смогла сдержать слез. Своими эмоциями она поделилась в беседе с RT.





Указ подписал президент РФ Владимир Путин.С текстом документа, опубликованным 22 сентября, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.



Переезд в Россию для Рид стал вынужденным шагом, так как женщина боялась преследования со стороны американских властей. Позже она захотела остаться на новом месте навсегда и подала заявление на получение российского гражданства. Следующие два года Рид ждала решения, а российские власти предоставили ей политическое убежище.





«Я прослезилась. Я была так счастлива!», — поделилась бывшая помощница Байдена.