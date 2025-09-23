Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение получать права без автошколы
Волин: Возможность получать права без автошколы позволит сберечь время и деньги
Возвращение возможности сдавать экзамен на водительские права без обязательного обучения в автошколе принесет много пользы. Это позволит гражданам сэкономить время и деньги, но не окажет существенного влияния на общую дорожную обстановку. Такое мнение высказал автоэксперт Иван Волин в беседе с агентством «Прайм».
Он напомнил, что «самоподготовка» к практической части экзамена по вождению не будет чем-то новым, ведь она уже существовала ранее.
В материале уточняется, что вернуть возможность сдавать экзамен на права в ГИБДД без прохождения автошколы предложил Национальный автомобильный союз.
«Человек мог на базе самоподготовки сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД и через месяц получить права», — объяснил Волин.
Россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
Эту практику отменили из-за ряда недостатков, после чего обучение в автошколах стало обязательным. Задача новой системы состояла в том, чтобы повысить «качество» водителей. Однако Волин не считает, что формат подготовки влияет на уровень вождения транспортом.
По его мнению, многие автошколы сейчас имеют «огромные ценники», но обучение в них не гарантирует будущему водителю хороший результат сдачи экзамена или отличные навыки за рулем. Качество вождения на дороге зависит лишь от личной ответственности каждого человека.
«С моей точки зрения, куда важнее заниматься профилактикой административных правонарушений на дорогах общего пользования», — заключил Волин.