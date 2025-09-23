Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение получать права без автошколы

23 сентября 2025, 04:09

Волин: Возможность получать права без автошколы позволит сберечь время и деньги

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Возвращение возможности сдавать экзамен на водительские права без обязательного обучения в автошколе принесет много пользы. Это позволит гражданам сэкономить время и деньги, но не окажет существенного влияния на общую дорожную обстановку. Такое мнение высказал автоэксперт Иван Волин в беседе с агентством «Прайм».





Он напомнил, что «самоподготовка» к практической части экзамена по вождению не будет чем-то новым, ведь она уже существовала ранее.



В материале уточняется, что вернуть возможность сдавать экзамен на права в ГИБДД без прохождения автошколы предложил Национальный автомобильный союз.





«Человек мог на базе самоподготовки сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД и через месяц получить права», — объяснил Волин.

«С моей точки зрения, куда важнее заниматься профилактикой административных правонарушений на дорогах общего пользования», — заключил Волин.