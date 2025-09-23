Песни «Сектора Газа» и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния
Песни «Сектора Газа» и Михаила Круга могут получить статус культурного достояния. Соответствующее предложение внес вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, передает Telegram-канал Baza.
Чернышов отправил письмо министру культуры Ольге Любимовой, выдвинув инициативу о введении особого статуса для известных музыкальных произведений. Этот статус должен закрепить их значение для культурного наследия и предотвратить возможность запрета на исполнение композиций в будущем.
Основанием для обращения послужило заявление депутата Госдумы Ольги Германовой, которая предложила ввести цензуру на некоторые песни Михаила Круга из-за использования нецензурной лексики.
