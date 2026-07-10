Банк России запустил в обращение обновленную купюру
Банк России с 10 июля 2026 года ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.
Новая сторублевая купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защитные элементы и оформление лицевой стороны у нее совпадают с банкнотой в 100 рублей образца 2022 года. На обороте разместили карту Центрального федерального округа. Такой подход уже использовали при выпуске обновленных банкнот номиналом 5000 рублей в 2023 году и 1000 рублей в 2025-м.
Российские купюры интересны тем, что сочетают в себе и практическую, и культурную функцию. На них изображают не случайные рисунки, а известные города, памятники и символы страны, поэтому банкноты можно рассматривать как небольшой «путеводитель» по России. Например, на разных купюрах в разные годы появлялись Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Ярославль, Красноярск, Хабаровск и другие города.
Кроме того, российские банкноты имеют сложную систему защиты от подделок. На них используются водяные знаки, защитные нити, микротекст, рельефные элементы и изображения, которые меняются при наклоне. Благодаря этому настоящую купюру можно отличить по нескольким признакам даже без специального оборудования.
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