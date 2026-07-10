Банк России запустил в обращение обновленную купюру

10 июля 2026, 10:58

Банк России с 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту 100 рублей

Фото: iStock/ilyasov

Банк России с 10 июля 2026 года ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.