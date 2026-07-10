С 7 июля россияне оформляют пенсию по новым правилам
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что с 7 июля в России действует обновленный список бумаг для назначения пенсии. Минтруд свел в один порядок требования по страховым, накопительным и государственным выплатам, включая пенсии по потере кормильца и фиксированные доплаты.
По словам депутата, теперь Соцфонд сам запрашивает основную часть сведений через лицевой счет гражданина и государственные реестры. От человека ждут только подтверждение личности, возраста, гражданства и адреса проживания.
Как пояснил Говырин в беседе с RT, все эти сведения обычно содержит паспорт. Из-за этого россиянам не придется отдельно приносить справки из ЗАГСа или документы о регистрации. Кроме того, с 1 августа в стране пересчитают накопительные пенсии. Для основной части получателей прибавка составит 17,3%, для ряда категорий — 19,3%.
Накопительная пенсия формировалась из части страховых взносов. В 2014 году этот механизм заморозили, однако средства, накопленные ранее, сохранились на пенсионных счетах и продолжают поступать гражданам по действующим нормам.
Пенсия — это регулярная денежная выплата, которую государство назначает гражданам при наступлении определенных условий: по возрасту, инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет. Ее основная задача — обеспечить человеку финансовую поддержку, когда он уже не может работать в прежнем объеме или полностью утратил источник дохода. Размер зависит от вида выплаты, трудового стажа, страховых взносов и других установленных законом факторов.
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