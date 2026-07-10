С 7 июля россияне оформляют пенсию по новым правилам

10 июля 2026, 09:48

Депутат Говырин: Минтруд утвердил новый перечень бумаг для пенсий

Фото: iStock/mars58

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что с 7 июля в России действует обновленный список бумаг для назначения пенсии. Минтруд свел в один порядок требования по страховым, накопительным и государственным выплатам, включая пенсии по потере кормильца и фиксированные доплаты.