Инвестстратег Бахтин предупредил россиян о частой ошибке при покупке долларов
Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что россияне нередко покупают доллары на пике курса, когда рынок уже разогрет тревожными настроениями. По его оценке, такой шаг часто совершают в момент резких колебаний и общего ажиотажа.
Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» считает, что вложения в наличную американскую валюту выглядят сомнительно, если у человека нет понятной бытовой цели для такой покупки. Он напомнил и о другой проблеме: банки порой неохотно принимают купюры с потертостями, заломами и мелкими отметинами, из-за чего при обмене возникают лишние трудности.
По словам Бахтина, интерес к доллару во многом зависит от геополитики. Если ограничения на переводы, брокерские операции и другие инфраструктурные барьеры уйдут, американская валюта сможет вернуть часть своей привлекательности для частных сбережений.
При этом стратег полагает, что даже через пять лет доллар сохранит место в накоплениях россиян, несмотря на нынешние риски. В прежнем объеме доверие к этой валюте, по его мнению, уже не вернется.
Если говорить в целом, то разумнее делать не ставку на один актив вроде доллара, а выстраивать вложения вокруг своих целей, срока и уровня риска. Для начала обычно стоит создать финансовую подушку безопасности в надежных и доступных инструментах, например на вкладе или накопительном счете, чтобы деньги можно было быстро использовать в случае необходимости. Если цель — сохранить средства на ближайшие один-два года, то чаще всего подходят именно депозиты, счета с процентом на остаток и короткие облигации высокого качества, потому что здесь важнее стабильность, а не попытка заработать максимум.
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