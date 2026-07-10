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Инвестстратег Бахтин предупредил россиян о частой ошибке при покупке долларов

Инвестстратег Бахтин: Россияне часто покупают доллары во время роста его цены
Фото: iStock/breeze393

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что россияне нередко покупают доллары на пике курса, когда рынок уже разогрет тревожными настроениями. По его оценке, такой шаг часто совершают в момент резких колебаний и общего ажиотажа.



Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» считает, что вложения в наличную американскую валюту выглядят сомнительно, если у человека нет понятной бытовой цели для такой покупки. Он напомнил и о другой проблеме: банки порой неохотно принимают купюры с потертостями, заломами и мелкими отметинами, из-за чего при обмене возникают лишние трудности.

По словам Бахтина, интерес к доллару во многом зависит от геополитики. Если ограничения на переводы, брокерские операции и другие инфраструктурные барьеры уйдут, американская валюта сможет вернуть часть своей привлекательности для частных сбережений.

При этом стратег полагает, что даже через пять лет доллар сохранит место в накоплениях россиян, несмотря на нынешние риски. В прежнем объеме доверие к этой валюте, по его мнению, уже не вернется.

Если говорить в целом, то разумнее делать не ставку на один актив вроде доллара, а выстраивать вложения вокруг своих целей, срока и уровня риска. Для начала обычно стоит создать финансовую подушку безопасности в надежных и доступных инструментах, например на вкладе или накопительном счете, чтобы деньги можно было быстро использовать в случае необходимости. Если цель — сохранить средства на ближайшие один-два года, то чаще всего подходят именно депозиты, счета с процентом на остаток и короткие облигации высокого качества, потому что здесь важнее стабильность, а не попытка заработать максимум.

Дарья Осипова

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