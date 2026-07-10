Инвестстратег Бахтин предупредил россиян о частой ошибке при покупке долларов

10 июля 2026, 08:08

Инвестстратег Бахтин: Россияне часто покупают доллары во время роста его цены

Фото: iStock/breeze393

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что россияне нередко покупают доллары на пике курса, когда рынок уже разогрет тревожными настроениями. По его оценке, такой шаг часто совершают в момент резких колебаний и общего ажиотажа.