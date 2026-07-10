Минпросвещения опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми разных возрастов
Минпросвещения России разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, привязав допустимое экранное время к возрасту. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты ведомства советуют по возможности полностью исключить цифровые устройства, отдавая предпочтение подвижным играм, творчеству и живому общению, если речь идет о воспитании и здоровом взрослении малышей. Детям от двух до трёх лет использовать гаджеты время от времени можно, но не дольше 20 минут в день.
Для дошкольников 3–7 лет норма увеличивается до одного часа, для младших школьников 7–11 лет — до полутора часов, а для подростков 11–16 лет — до двух часов. При этом важно чередовать использование гаджетов с физической активностью, следить за осанкой и контролировать зрительную и слуховую нагрузку.
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