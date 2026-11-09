Банк вправе взыскать всю ипотеку с одного супруга после развода
Адвокат Марина Голенкова объяснила, почему раздел ипотеки при разводе не освобождает бывших супругов от солидарной ответственности перед банком. Даже если суд распределил долг поровну, кредитор вправе потребовать всю сумму с одного созаемщика.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист уточнила, что судебное решение регулирует обязательства бывших супругов друг перед другом. Условия кредитного договора при этом остаются прежними: для перевода долга нужно согласие банка.
Квартира после раздела на доли продолжает находиться в залоге. Выделение части жилья каждому из супругов не ограничивает их ответственность перед кредитором.
Если один из созаемщиков внес больше своей доли платежей, он вправе потребовать от второго компенсацию. Для этого Голенкова посоветовала сохранять платежные документы. При этом спор о возмещении расходов не приостанавливает выплаты по ипотеке.
Обсудить дальнейшую судьбу кредита с банком адвокат рекомендует еще во время развода. Среди возможных решений она назвала переоформление ипотеки на одного заемщика с согласия кредитора, рефинансирование или продажу квартиры по договоренности с банком и погашение задолженности.
Голенкова подчеркнула, что все изменения кредитного договора нужно закрепить письменно. Если семья использовала материнский капитал, при разделе жилья необходимо учитывать права детей.
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