Банк вправе взыскать всю ипотеку с одного супруга после развода

09 ноября 2026, 07:13

Фото: iStock/Evkaz

Адвокат Марина Голенкова объяснила, почему раздел ипотеки при разводе не освобождает бывших супругов от солидарной ответственности перед банком. Даже если суд распределил долг поровну, кредитор вправе потребовать всю сумму с одного созаемщика.