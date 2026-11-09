Учёный назвал последствия климатических перемен в Сибири
Изменения климата в Сибири привело к температурным «качелям»
Резкие перепады температур в Сибири фиксируются на протяжении последних пяти лет. О причинах этого явления в беседе с РИА Новости рассказал проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета (СФУ) Сергей Верховец.
По словам учёного, температурные колебания до ноября встречались в регионе и раньше, но сейчас происходят заметно чаще. Особенно тревожной выглядит амплитуда изменений.
«Когда с -15 градусов меняется до +5 градусов за три дня – это аномально. В рамках наблюдающихся климатических изменениях за последние пять лет это уже становится не аномалией, а обыденностью, к которой необходимо адаптироваться», — заявил Верховец.Кроме того, эксперт высказал свой прогноз на ближайшую зиму в Сибири. Учёный утверждает, что она может оказаться самой тёплой за несколько последних десятилетий.