Учёный назвал последствия климатических перемен в Сибири

09 ноября 2026, 02:19

Изменения климата в Сибири привело к температурным «качелям»

Фото: iStock/Oxana Medvedeva

Резкие перепады температур в Сибири фиксируются на протяжении последних пяти лет. О причинах этого явления в беседе с РИА Новости рассказал проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета (СФУ) Сергей Верховец.





По словам учёного, температурные колебания до ноября встречались в регионе и раньше, но сейчас происходят заметно чаще. Особенно тревожной выглядит амплитуда изменений.



«Когда с -15 градусов меняется до +5 градусов за три дня – это аномально. В рамках наблюдающихся климатических изменениях за последние пять лет это уже становится не аномалией, а обыденностью, к которой необходимо адаптироваться», — заявил Верховец.