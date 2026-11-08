Из Индии активно депортируют россиян

08 ноября 2026, 19:30

Mash: индийские власти за неделю депортировали шесть россиян

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Власти Индии усилили иммиграционный контроль и начали депортировать россиян, нарушивших визовый режим. За неделю меры коснулись шести человек: троих уже выслали в Россию, еще троих готовят к отправке, сообщает Telegram-канал Mash.