Из Индии активно депортируют россиян
Власти Индии усилили иммиграционный контроль и начали депортировать россиян, нарушивших визовый режим. За неделю меры коснулись шести человек: троих уже выслали в Россию, еще троих готовят к отправке, сообщает Telegram-канал Mash.
Иммиграционная служба проводит проверки частного сектора и гостевых домов в Мандреме, Кериме и Пернеме, где обычно селятся туристы. Во время специального рейда в Кериме выявили пятерых иностранцев, включая россиян, которые теперь ожидают высылки. По данным канала, выдворенные мужчины просрочили туристические визы, двое из них ранее были осуждены, третий до отправки находился в центре временного содержания.
Одновременно от отелей, гостевых домов и арендодателей требуют передавать сведения о заселении иностранцев по форме C-Form в течение суток. Рейды связаны с ужесточением иммиграционного контроля — власти борются с преступностью и незаконным бизнесом.
За последние месяцы с Гоа депортировали 160 иностранцев, среди них — десятки россиян. В посольстве РФ в Индии сведения Telegram-канала на момент публикации не прокомментировали.
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