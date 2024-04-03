Банки до 15 апреля спишут кредиты погибших в «Крокусе» и их ближайших родственников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в Красногорске семью Ильи Альмухаметова, погибшего в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». 22 марта мужчина отправился на роковой концерт группы «Пикник» с отцом, женой Анжеллой и её сестрой с мужем. Стрельба началась, когда они были у входа в зал. Илья получил смертельное ранение.
«Варварское, жесточайшее преступление. Вы потеряли близкого человека. Я приехал выразить соболезнования. В теракте погибли 20 жителей Подмосковья, 13 до сих пор госпитализированы. Для нас очень важно сопровождать людей, оказавшихся в беде. Конечно, близкого человека невозможно ничем заменить, но хотим, чтобы вы понимали: вы не одни», – сказал Воробьёв.По словам губернатора, он договорился со Сбербанком и Дом.рф списать долг по двум ипотечным кредитам семьи.
«До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений. Вам также перечислены наши выплаты. Огромное число людей, почти полмиллиона человек, откликнулись на то, чтобы вместе с Российским Красным Крестом собрать средства для семей, которые в этом нуждаются», – добавил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Родители Ильи рассказали, что он был их единственным сыном. В 2017 году перевёз их из Оренбургской области в Подмосковье, чтобы они жили поблизости, помогая воспитывать внуков. В потерю не могут поверить до сих пор, как и вдова Анжелла.
«Мы учились с Ильёй на программистов в институте, познакомились на пятом курсе. После окончания вуза уехали в Москву, поженились, у нас родилась дочь. А через три года переехали в Красногорск, купили квартиру рядом с «Крокусом». В 2020-м у нас родился сын. В июне должно было исполниться 10 лет, как мы вместе… Он был очень светлым человеком, любящим отцом», – рассказала Анжелла.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во время теракта она сама получила огнестрельное ранение и чудом осталась в живых. Сейчас женщина выписана из больницы и находится дома с детьми – семилетней Алисой и четырёхлетним Егором. Она попросила губернатора поблагодарить врача, лечившего её после ранения, – травматолога-ортопеда Городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева в Москве Данилу Ананьина. Воробьёв позвонил ему и выразил слова признательности всем, кто спасал пострадавших.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Анжелле требуются постоянные перевязки. Её возят в поликлинику в Павшинской пойме. По словам губернатора, в дальнейшем по заключению врача её будут сопровождать или привозить медика на дом. Также для семьи Альмухаметовых организуют поездку на отдых, когда им будет удобно.
От Москвы и Московской области предусмотрены выплаты всем, кто пострадал в результате теракта: 3 млн рублей – семьям погибших, 1 млн – находящимся в стационарах, 500 тыс. рублей – проходящим лечение амбулаторно.
Также назначены ежемесячные выплаты детям, зарегистрированным в Подмосковье, отец или мать которых погибли в результате трагедии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сотрудники правительства Московской области и администраций городских округов постоянной находятся на связи с семьями, чтобы решать все возникающие вопросы. Социальные службы помогают оперативно оформить документы, необходимые для получения выплат.
Сразу после трагедии в помещениях Фонда «Защитники Отечества» в Красногорске организовали Центр помощи пострадавшим и их семьям. Туда поступило около 2,5 тыс. обращений.
Вместе с Москвой и Российским Красным Крестом Подмосковье запустило сбор пожертвований пострадавшим. В этом помогают крупные предприятия, малый бизнес, артисты и все неравнодушные люди. Собрано уже свыше 1,5 млрд рублей.
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Лора Луганская