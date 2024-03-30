Дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку

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Дети, которые пострадали в ДТП в ходе теракта у подмосковного «Крокус Сити Холл», идут на поправку. Об этом их отец сообщил на мероприятии, посвященном памяти жертв теракта.
«Больше всего пострадал мой пятилетний сынишка. Врачи над ним колдовали всю ночь. Он уже переведен из реанимации к своей сестре в палату», — цитирует его слова ТАСС.
Отец пострадавших детей отметил, что семья ощущает большую поддержку со стороны россиян со всех уголков страны.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.
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