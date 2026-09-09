Банки начали ужесточать условия по семейной ипотеке до решения Минфина

09 сентября 2026, 20:22

Риелтор Ракута: некоторые банки повысили требования к семейной ипотеке

Фото: iStock/Evkaz

В России некоторые банки уже ужесточили требования по семейной ипотеке, предлагая желающим воспользоваться льготным кредитом на жилье внести первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры вместо 20%. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.





В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что по рыночной ипотеке размер первоначального взноса изменить нельзя, он остается в размере 20%. А вот по семейной ипотеке требования к этой сумме могут измениться. Минфин должен установить условия не ранее 1 октября текущего года. Так, ставки могут изменить, исходя из количества детей в семье и размера первоначального взноса, считает риелтор.





«Ряд банков до изменений уже повысили требования к семейной ипотеке. И, скорее всего, какие-то изменения по первоначальному взносу будут. Возможно, по льготным программам введут шкалу. Например, если первоначальный взнос более 50%, ставка будет выгоднее», — отметил Ракута.