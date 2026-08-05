Достижения.рф

В Подмосковье подали более 5300 онлайн-заявок на льготную ипотеку

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 5 300 заявлений на предоставление льготной ипотеки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.



В число льготных программ входят бюджетная и социальная ипотеки. В них могут принять участие специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования, промышленности, науки и спорта.

«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.
Интегрированные в услугу «умные сервисы» на основе ИИ проверят качество документов и правильность их прикрепления. В случае выявления ошибки всё можно исправить до отправки заявления.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0