В Подмосковье подали более 5300 онлайн-заявок на льготную ипотеку

05 августа 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 5 300 заявлений на предоставление льготной ипотеки подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





В число льготных программ входят бюджетная и социальная ипотеки. В них могут принять участие специалисты, работающие в сферах здравоохранения, образования, промышленности, науки и спорта.





«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.