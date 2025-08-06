Банки обяжут отчитываться о сделках с драгоценностями свыше 1 млн рублей

06 августа 2025, 15:49

Фото: istockphoto / alexialex

С 20 августа российские банки начнут обязательный контроль и отчетность перед Росфинмониторингом по операциям с драгоценностями на сумму от 1 млн рублей. Новые требования касаются сделок населения с ювелирными изделиями, металлами и другими ценностями.





Как объяснил в беседе с Общественной службой новостей финансовый советник Алексей Родин, мера направлена на повышение прозрачности финансовых потоков и борьбу с «теневыми» доходами. По его словам, Россия лишь догоняет международную практику, где контроль за движением капитала усиливается с каждым годом.



«Здесь нет никакого подвоха. Во всем мире с каждым годом ужесточается контроль над доходами населения. Первоначальное накопление капитала не всегда происходит кристально прозрачно, поэтому сейчас мы входим в "белое поле"». В связи с чем призываю сохранять информацию о том, откуда были получены деньги, сохранять все налоговые декларации, все что было куплено или продано», — отметил Родин.