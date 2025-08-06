Стресс старит кожу: эксперт рассказала, как эмоции отражаются на лице

06 августа 2025, 14:42

Фото: istockphoto / Marina Demeshko

Хронический стресс способен не только истощать организм, но и заметно ухудшать состояние кожи. Косметолог-эстетист и остеопрактик Светлана Толмачева рассказала для RuNews24.ru, что перенапряжение и усталость напрямую отражаются на лице: ухудшается цвет кожи, появляются морщины, снижается упругость.





Повышение уровня кортизола — гормона стресса — приводит к разрушению коллагена и эластина. Это делает кожу тонкой, уязвимой и склонной к преждевременному старению. Помимо гормональных изменений, стресс вызывает мышечные зажимы, нарушающие кровообращение и питание кожи.



Специалист отмечает: шея играет ключевую роль в поддержании тонуса лица. Зажатость в этой области негативно сказывается на внешности, провоцируя отечность и тусклый цвет кожи. Поддержание правильной осанки и расслабление мышц шеи способствует естественному лифтингу.



Для профилактики таких последствий Светлана Толмачева рекомендует мягкие остеопатические практики и регулярные сеансы массажа лица. По её словам, 6–10 процедур с интервалом в неделю помогают мышцам лица «перенастроиться» и возвращают коже здоровый вид.



Кроме того, эксперт советует использовать простые домашние техники самомассажа: проработка зоны под затылком, ушных раковин, стоп и висков улучшает общее самочувствие. Дополнительно расслабиться поможет ванна с солью и спокойная музыка.



Однако остеопатические методы имеют противопоказания. Их не применяют при острых воспалениях, температуре, инфекциях, онкологических и некоторых неврологических заболеваниях. Подход к телу должен быть индивидуальным — универсальных решений в этой практике нет.



«Иногда лучше отложить прикосновение, чем сделать его в неподходящее время», — подчеркивает специалист.