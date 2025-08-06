В Новосибирске 16 жителей старше 80 лет заключили брак в 2025 году

06 августа 2025, 14:01

Фото: istockphoto / Marina Moskalyuk

По данным Управления ЗАГС Новосибирской области, с начала года 10 мужчин и 6 женщин в возрасте от 80 лет и старше вступили в брак, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на Управление по делам ЗАГС Новосибирской области.