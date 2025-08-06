В Новосибирске 16 жителей старше 80 лет заключили брак в 2025 году
По данным Управления ЗАГС Новосибирской области, с начала года 10 мужчин и 6 женщин в возрасте от 80 лет и старше вступили в брак, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на Управление по делам ЗАГС Новосибирской области.
Кроме того, в регионе растёт число юных матерей: почти 100 подростков стали мамами, что на 18% больше, чем в 2024 году.
Особой популярностью пользуются «красивые» даты для свадеб. Например, 25 ноября 2025 года многие пары уже забронировали для регистрации.
Спрос на организаторов свадеб продолжает расти, несмотря на сложности профессии. Большинство специалистов в этой сфере — женщины, которые берут на себя все хлопоты по подготовке торжества.
Читайте также: